Brieven | Kleinschalige wooninitiatieven welkom en verfrissend | Meer recreatie op Dommel zorgt voor overlast

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 3 maart in de krant verschenen.

Kleinschalige wooninitiatieven welkom en verfrissend

De bestuurders van stichting Valkenhof geven aan dat er ingrijpende keuzes op het gebied van wonen gemaakt moeten worden om de zorg voor ouderen te kunnen blijven garanderen (ED 25-2).

Dat er de laatste jaren particuliere, kleinschalige wooninitiatieven zijn ontstaan zie ik in tegenstelling tot de bestuurders van stichting Valkenhof niet als een bedreiging maar als een welkome, verfrissende, laagdrempelige en warme manier van zorgverlening. De cliënt heeft iets te kiezen; ook de cliënt met een modaal pensioen of alleen AOW. Scheiding tussen wonen en zorg is geen verdienmodel; immers zorg wordt verleend uit de CIZ indicatie en de woonlasten en leef-kosten zijn voor de cliënt zelf. Die kan hier uit eigen vrije wil voor kiezen. Hiermee kunnen grote overheadkosten en bureaucratie bespaard blijven wat uit het gemeenschapsgeld van de burgers gefinancierd moet worden. Houdt het verpleeghuis en de daarbij horende complexe zorg in stand voor diegene die daar ‘echt’ op aangewezen is.

Het belang van goede samenwerking met woningcorporaties en ontwikkelaars, gemeentes en zorginstellingen is zeker belangrijk en moet volgens stichting Valkenhof zelfs beter. Ik kan dit niet helemaal rijmen omdat enerzijds stichting Valkenhof zegt dat er meer samenwerking moet zijn en anderzijds verwijten zij het verdienmodel van particuliere, kleinschalige wooninitiatieven. Aan de andere kant vraagt stichting Valkenhof overal het maximale tarief en weigeren ze samen te werken met andere partijen zoals kleinschalige aanbieders. Niet in het belang van de cliënt. Niet in het belang van zorgmedewerkers die afgelopen tijd elders zijn gaan werken.

Heeft stichting Valkenhof wel voldoende naar zichzelf gekeken de afgelopen jaren?

Carla de Bree, Valkenswaard

Rapport over aardgaswinning mag niet in een lade verdwijnen

Vorige week werd door voorzitter Tom van der Lee het eindrapport gepresenteerd van de Parlementaire Commissie Aardgaswinning in Groningen. Er wordt net als in het rapport over de Toeslagenaffaire een snoeihard oordeel geveld. Een knap stuk werk dat het falen van de overheid haarfijn blootlegt.

Het rapport maakt duidelijk dat de overheid en de partners in dit dossier het economisch gewin boven alles stelden en geen oog hadden voor de veiligheid van mensen. Jarenlange bureaucratie zorgt er tot de dag van vandaag voor dat veel mensen in onveilige situaties verkeren. Met alle gevolgen voor hun lichamelijke maar vooral ook geestelijke gezondheid en welzijn van dien.

Maar wat wordt er met de bevindingen gedaan? Wordt het weer een rapport, dat zoals zo vaak in een bureaula verdwijnt? Gelet op de ernst van de conclusies van het rapport mag ik hopen van niet. Het rapport wordt nu eerst door de Tweede Kamer met de commissie besproken en de commissie legt daarbij verantwoording af.

Daarna zal de Tweede Kamer over het rapport debatteren met het Kabinet en zullen hieruit de politieke consequenties moeten worden getrokken. Het is te hopen dat de Kamervoorzitter het rapport met de nodige urgentie op de agenda zet, want het verdient voor de Groningers de hoogste prioriteit. Evenals Groningers vóór gas geldt hier Groningers vóór bureaucratie!

Leo Wijnen, Geldrop

Meer recreatie op Dommel zorgt voor overlast, afval en slechtere visstand

Geen goed plan, van Bas Peeters en Peter Verhagen, om bootje varen op de Dommel toe te staan. In hun opinie artikel (ED 17-2) stellen ze voor om ‘de kano-barrière’ weg te halen. Omdat ‘in deze tijd waarin de gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder worden... het belangrijk (is) het belang en meerwaarde van water te laten zien. Recreatie op en langs het water is hiervoor een uitstekende manier’.

Wat? Alsof mensen niet doorhebben dat er iets aan de hand is met het klimaat, en dat water (Valkenburg vorig jaar) daar een belangrijke rol in speelt. Volgens hen “ontbreekt beleid om op locatie recreatievaart te faciliteren of enthousiaste ondernemers met waterplannen te helpen. Daarom moet het waterschap meer ruimte bieden aan recreanten en ondernemers op en langs het water”.

Moeten? Dat moet helemaal niet. Ze moeten zelf een beetje verder denken wat de gevolgen zijn van recreatie op en naast het water toestaan. Meer overlast, afval in het water en langs de kant en een visstand die weer achteruit gaat. Nu is de Dommel in de stad een plek voor waterdieren. Vissen, reigers, eenden en meerkoeten zie ik vrijwel iedere dag als ik vanaf de Bleekweg langs de Dommel naar het TU/e terrein fiets.

In hun stuk staat het woord ondernemer 5 keer, natuur 2 keer (waarvan 1x in ‘natuurlijk’), schoon 1 keer, duurzaam... nul keer en recreatie 9 keer!. Zijn ze uit op stemmen lokken voor aankomende verkiezingen misschien? Ik kan me niet voorstellen dat ondernemers en recreatie samen een zinvolle bijdrage leveren om de meerwaarde van water te laten zien. De meerwaarde van geld verdienen ja, ten koste van kostbare natuur. Ik zeg: niet doen!

Als je wil kanoën op de Dommel dan kan dat prima, tussen Borkel en Schaft en Valkenswaard. Niet in de stad.

Hans Vullers, Eindhoven