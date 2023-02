Brieven | Lightyear eigenlijk extra dure stekkerauto | Carrière switch kan zelfs niet in deze krappe arbeidsmarkt

Lightyear eigenlijk extra dure stekkerauto

Helmonds autofabriek Lightyear maakt na een faillissement weer een doorstart (ED 20-2). Een simpele rekensom leert dat een pure zonneauto fictie is. Zonnecellen leveren daarvoor te weinig energie per vierkante meter. Volgens eigen opgave leveren de zonnecellen op de Lightyear 1 maar een klein deel van de benodigde energie, namelijk 70 km per dag bij gunstige omstandigheden. De rest van de 625 km bereik komt uit het stopcontact. De Lightyear 1 is eigenlijk een extra dure stekkerauto die onmogelijk kan concurreren met andere merken zonder zonnepanelen. Snel stoppen met deze verspilling van belastinggeld. Voor de getroffen werknemers is er werk zat in de regio.

Tom Kassenaar, Nuenen

Parlement mede schuld aan debat gekken

Volgens Özcan Akyol is het politieke debat in Nederland gekaapt door gekken (ED 21-2). Meestal ben ik het met hem eens, ook nu, maar hij is een belangrijke oorzaak vergeten. Het gedrag van onze parlementariërs tijdens openbare debatten. De Kamer zelf, met de voorzitter voorop, laat het toe dat het debat daar al ontspoort. Er wordt alleen maar vol verwijten naar elkaar gewezen, maar er verandert niets. Het tenenkrommend taalgebruik en op de persoon gerichte beschuldigingen, nodigen dan ook niet uit om op een kieslijst te gaan staan. Het is voor ons Parlement de hoogste tijd om daar iets aan te doen, niet alleen met woorden maar zeker ook met het flink aanscherpen van hun eigen regels.

Henk van de Kerkhof, Helmond

Ouderenzorg besparen betekent zelf betalen

Mijn moeder van 90 is na een heupfractuur geopereerd. Na twee dagen doen wij met 8 kinderen de mantelzorg thuis. Ook de revalidatie en fysio gebeuren thuis. Nu blijkt dat ze 20 revalidatiebehandelingen zélf moet betalen (± € 1.000) terwijl dit in een revalidatie-instelling allemaal vergoed zou worden. Dus wij besparen de zorgverzekeraar(CZ) duizenden euro’s en als dank mogen we de fysio/revalidatie nu zelf betalen. Dit voelt zeer onrechtvaardig.

Liesbeth van de Kerkhof, Best

Verzet tegen quotum sociale woningbouw

Onze minister van Volkshuisvesting kwam onlangs met een plan voor wetgeving om gemeenten te verplichten om dertig procent van de nieuwbouw als sociale woningbouw te realiseren. De VVD verzette zich hiertegen: dit zouden de krotten van de toekomst worden (ED 20-2). Waarop de minister dit verzet liefdeloos noemde. Een partij die zich ooit met recht een volkspartij mocht noemen, laat hiermee een hele generatie van jonge mensen letterlijk en figuurlijk in de kou staan. Kan deze partij zich dan nog een volkspartij noemen? Natuurlijk, het is verkiezingstijd en waar gehakt wordt, vallen spaanders. Het is echter een feit dat de woonkosten voor veel mensen tot onbereikbare hoogten zijn gestegen. Dit is het gevolg van bewust beleid geweest en de grootste voorstander van dit beleid is ook bekend. Liefdeloos, hardvochtig of meedogenloos, het is maar net hoe je het verzet wilt noemen.

Noud Jansen, Dommelen

Fenomeen carnavalsnaam ook in Limburg bekend

In Limburg zouden niet zoveel carnavalsnamen van woonplaatsen voorkomen (ED 18-2). Dit moet ik corrigeren want ook in Limburg is dit fenomeen al heel lang bekend.

P. Smits, Bladel

‘Gevulde’ Van Dale zal gewijzigd moeten worden

In de kinderboeken van Roald Dahl moet het woord Dik vervangen worden. Ons Nederlands woordenboek Dikke van Dalen mag dus niet meer. Zal dan zeker de Gevulde van Dalen gaan heten.

Gijs van Hapert, Oirschot

Is er wel echt sprake van slaapverstoring?

Het onderzoek naar slaapverstoring onder omwonenden van Eindhoven Airport is mislukt met als reden te weinig deelnemers (ED 7-2). Voorzitter Klaas Kopinga van de Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) mikt op een beter te gebruiken app. Dat ruim 80 mille uit het Leefbaarheidsfonds voor dit onderzoek achteraf niet het gehoopte rendement heeft opgeleverd, noemt hij daarnaast ‘pech’. Dat is echter weggegooid gemeenschapsgeld. BOW heeft de afgelopen jaren voorbeeldig de belangen van de omwonenden van de Luchthaven met het meer dan heftige luiden van de geluidshinderklok verdedigd. Ook ik neem de geluidhinder uiterst serieus, maar gezien het gerelateerde met bovenal de opzienbarende teleurstellende animo van omwonenden voor het slaaponderzoek toch mijn vraag: Is er wel sprake van slaapverstoring?

Nico Snijders, Eindhoven

Carrière switch kan zelfs niet in deze krappe arbeidsmarkt

Van roepen wordt het steeds mee schreeuwen en we gaan naar een oorverdovend krijsen als het gaat om het tekort aan invulling van vacatures binnen de zorg en het onderwijs.

Met dit als onderwerp heb ik uitgebreid gesproken met een vriendin die na 35 jaar trouwe dienst binnen een groot kledingconcern haar afdeling, en dus haar baan, zag verdwijnen. Ik praat hier over een dame die op hoog niveau, nationaal en internationaal leiding gaf aan een groep medewerkers. Zelf ben ik al 35 jaar ondernemer binnen het kappersvak. Distributeur, instructeur, podiumwerk, stagebegeleider, columnist, ik durf wel te zeggen dat ik aardig wat kennis in mijn rugzak heb.

Wij beiden zouden vol enthousiasme de zorg óf het onderwijs in willen. Jeugdzorg of docentschap, een naar onze mening zinvolle carrière switch, waar we enorm enthousiast over kunnen worden. Maar hier komt het; er wordt overal en altijd hbo of hoger gevraagd. Solliciteren is zinloos op banen waarvan ik overtuigd ben dat ikzelf, en vele andere mbo’ers geweldig zouden kunnen presteren.

Zij instroom of omscholen is natuurlijk optioneel. En alhoewel mijn vriendin en ik beiden een hbo denkniveau hebben zien wij het starten van een ellenlange studie op 54 jarige leeftijd niet zo zitten. Chapeau voor hen die dit wel aangaan. Een gemiddelde hbo studie vraagt om veel werk, tijd en energie. Ben je financieel onafhankelijk dan kun je nog denken; ik ga er voor! Maar wanneer geld verdienen, een huishouden of gezin runnen nog altijd een groot deel van je tijd opslokt, doe het dan maar eens.

Waarom geen verkorte pabo voor volwassenen met onderscheid tussen les geven in de boven- en onderbouw?

Er moet toch meer mogelijk zijn? Een mogelijkheid waarop mbo’ers met een hbo denkniveau in hun kracht kunnen gaan staan! Dat er mogelijkheden worden gecreëerd. Zij instroom door middel van een verkorte studie, makkelijk toegankelijk. Waarom nog altijd geen verkorte pabo voor volwassenen waarbij er wel degelijk een onderscheid wordt gemaakt tussen les geven in de bovenbouw en onderbouw? Een kleuter vergelijken met een puber is toch appels met peren vergelijken? Ik weet zeker dat er veel gelijkgestemden zouden passen in de leegte die ingevuld moet worden. Is er dan zo’n groot gebrek aan creatief denken binnen de overheid?

Er wordt geschreeuwd om meer goede mensen binnen de zorg en binnen het onderwijs, we horen jullie schreeuwen. En ik wil graag terug roepen maar er staat een metershoge geluidswal voor mijn neus.

Brigitte Verwimp, Wintelre