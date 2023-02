Brieven | Nood juist hoog als je kind op tocht stuurt | De politiek oogst wat ze zelf heeft gezaaid

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 25 februari in de krant verschenen.

Nood juist hoog als je kind op tocht stuurt

Mevrouw Ans de Kok uit Eindhoven weet blijkbaar precies waarom er zoveel minderjarigen zich zonder begeleiding in Ter Apel hebben aangemeld (Brieven 24-2). Volgens haar is dit een makkelijke en snelle manier om opvang en een verblijfsstatus voor de achtergebleven familie te regelen. Want volgens haar sturen mensen in nood hun kind niet alleen op pad. Het is duidelijk dat mevrouw De Kok echt geen idee heeft hoe het werkt en is haar brief doorspekt met vooroordelen en populistische waanideeën. Ten eerste moet je juist wel heel erg in nood zijn om je kind alleen op een levensgevaarlijke tocht te sturen zonder enkel vooruitzicht. En verder is er niets snels en makkelijks aan de asielprocedures in Europa.

Olaf Welmers, Eindhoven

Bezwaren leveren alleen zinloze vertraging op

Wederom protesteert Frans van der Heijden tegen de provincie over het natuurbeheersplan Dommelen Zuid (ED 21-2). Reeds jaren protesteert deze ‘professionele bezwaarmaker’ tegen de gemeente Valkenswaard, brouwerij, en provincie. Dit heeft gigantische kosten tot gevolg en levert alleen zinloze vertraging op. Door deze figuren loopt onze rechtsspraak vast. Mijn voorstel; bezwaar maken kan één keer en mag niet meer naar de Raad van State.

Gerhard van der Kooi, Dommelen

Erg negatief gekleurd stuk over BBB

Waarom zo'n negatief gekleurd stuk over de Boer Burger Beweging (ED 23-2). De kop ‘De gewiekste trucjes van Caroline van der Plas’ kan echt niet. Ik zit dan ook te wachten op het volgende stuk over de zittende coalitieleden. Bijvoorbeeld over de leugens van Mark en de onhaalbare beloften van Hugo (hoeveel miljoen huizen ging hij bouwen?). Het afkammen van één van de weinigen die opkomt voor het gewone volk is lekker makkelijk.

Marjan van den Tillaar, Veldhoven

Toeristendagen waren vroeger ook succesvol

Er is een nieuwe opzet van de toeristendagen in Eersel (ED 21-2). Het artikel leek een afrekening met het verleden. Alsof de toeristendagen niet echt van niveau waren en dat dit nu zou worden opgepakt. Zo kwam het bij mij over. Dat vond ik jammer, want in het verleden werden de toeristendagen mede georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers die hun best hiervoor gedaan hebben. Bovendien waren heel succesvol met veel bezoekers en een afwisselend programma.

Henk van de Klundert, Eersel

Water uit België mag oplossing niet zijn

Kan water uit België Zuidoost-Brabant redden van de verdroging (ED 22-2)? Verdroging kan een gevolg zijn van te weinig neerslag, teveel afvoer en teveel waterwinning. Er valt genoeg neerslag, dus er zou voldoende water moeten zijn! Het waterschap voert deze neerslag echter snel af door hun stelsel van sloten (kanalen eigenlijk) aangelegd in de tijd van de ruilverkaveling. Dus waterschap steek de hand in eigen boezem en ben zuinig op het water dat valt en neem echte maatregelen. Demp de sloten of maak ze minder diep! Kom nu niet met water uit België als het ei van Columbus maar ga zelf aan de slag met vasthouden van water!

John Groenen, Valkenswaard

‘Voetbalveld’ liever niet als maat gebruiken

Verdroging van de zandgronden is een probleem wat alle aandacht verdient (ED 22-2). Dank voor het interessante artikel met één kanttekening. Het gebruik van de vage maat ‘voetbalveld’ leidt af van het onderwerp. De eerste zin ‘Het zo’n 350 voetbalvelden grote natuurgebied de Watering.’ schept verwarring. Hoe groot is dat nu 175 hectare (als je uitgaat van een minivoetbalveld van een halve ha) of 250 ha (uitgaande van KNVB maten) of nog groter (enkele velden in het buitenland). Vreemd is dat in het vervolg over 16 ha onder beheer van Naturpunt wordt gesproken. Dat zou dan 32 of 23 voetbalvelden zijn. Eenzelfde maat gebruiken geeft dan in ieder geval beter inzicht in de verhoudingen, deze organisatie gaat dan over 6 of 10% van het gebied de Watering. Wat dan weer de vraag oproept wie gaat over de andere 94 of 90%. Ik verzoek u vriendelijk de metaforische maateenheid ‘voetbalveld’ niet meer te gebruiken of er tussen haakjes de juiste maten in ha, m² of km² achter te zetten voor de exact ingestelde lezer.

Marina Heutinck, Veldhoven

De politiek oogst wat ze zelf heeft gezaaid

Hoe kan Özcan Akyol nu schrijven dat gekken het politieke debat hebben gekaapt (ED 21-2). Terwijl het dezelfde ‘gekken’ zijn die na jaren van geduld nog geen oplossing van de politiek hebben gekregen op vraagstukken zoals CO2, uitbreidingsmogelijkheden, herinvesteren, toekomstmogelijkheden.

Dan heb ik het niet alleen over de boeren, maar ook over de Groningers en mensen in de toeslagen-affaire. De meeste politici lopen na enkele jaren weg en zij die voor langere tijd blijven zitten er veelal voor het ‘gezicht’ van de partij op een enkeling na dan wel. De afstand tussen burger en politiek neemt hierdoor steeds meer toe, waardoor men zelf de onvrede creëert. “Krijgen we geen antwoord”, zo wordt gedacht “dan gaan we er naar toe en vragen we op een ongepaste manier een antwoord”.

Je mag het kapen noemen, oké dat kan, maar noem dit eerst uitzichtloosheid. Dit zagen we ook in Suriname vorige week. Als mensen te ver uiteen worden getrokken en de kloof tussen arm-rijk wordt alsmaar groter, zonder een vorm van uitzicht, dan ontstaat er op een langere termijn anarchie. En daarvoor zou ik meer willen waken en de aandacht willen vragen voor de politieke keuzes die we maken. Want als het debat is gekaapt door gekken, dan is er in politiek Den Haag iets goed mis.

Tom Peeters, Eindhoven