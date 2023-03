Brieven Ι Ouderen in het verkeer Ι Geslachtsdelen op tv Ι Hoezo geen chaos in Eindhoven centrum

EINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via vandelezer@ed.nl. Hieronder een selectie van wat we allemaal in onze mailbox krijgen.

Ouderen in het verkeer

‘Meeste ouderen overschatten zichzelf op de weg’ kopt het ED op 9 maart in een bijdrage van Jan Rozemond. Als 77-jarige zit ik vanaf mijn 18e nog vrijwel dagelijks achter het stuur en wat ik vaststel is dat juist de jongere generaties zich in hun rijgedrag veelal schromelijk overschatten. Wat ik ook vaststel is dat oudere bestuurders zich in het algemeen wat voorzichtiger in het wegverkeer gedragen. En ja, daar storen met name jongere bestuurders zich nogal eens aan. Maar om ouderen zichzelf ‘overschattend’ in het verkeer te noemen komt bij mij wat vreemd over.

John van Gogh, Son & Breugel

Onbetaalbaar

‘Een derde van nieuwe woningen mag onbetaalbaar zijn’ zou een betere kop zijn voor het artikel dan ‘Twee derde nieuwe van woningen moet betaalbaar zijn’ op p. 2 van het ED van vrijdag 10 maart.

Jeroen Beekman, Eindhoven

Door werken na het pensioen: foute naam

In het artikel over doorwerken na je pensioen van vrijdag staat een verkeerde naam onder een stuk. De reactie van Paul Verbuijs wordt per ongeluk ondertekend met Maaike Gast. Zij mailde iets anders over de stelling, namelijk: Uiteraard, wie t fijn vindt en die met alle know- how , kennis, kan en wil blijven bijdragen graag.!!! Zo vaak en hoe jammer dat bv. specialisten moetenmstoppen. Ervaring , de kennis...!! Goh zo snel mogelijk , laat iedereen blijven die n bijdrage wil en kan leveren!! Geef deze mogelijkheid aan elke beroepsgroep!!.

Geslachtsdelen

Het bij voortduring framen van politici (met name Rutte) én tonen van geslachtsdelen tijdens de Vandaag Inside uitzending bij SBS6 , waarin minister De Jonge te gast was, getuigt van weinig respect en doorwrochte journalistiek.

Henk Hendriksen, Veldhoven

Verkiezingen en humor

Politici nemen hun vak dikwijls zo serieus dat hun uitingen soms komisch uitvallen. Onder het motto “Doen wat nodig is” prijkte een dezer dagen de leus: “De politie moet sterker zijn dan de misdaad”. En uitgerekend wie heeft er in de afgelopen decennia fors bezuinigd op de politie omdat dat ook zo “nodig” was? Er is in onze taal een toepasselijk woord voor een dergelijke truc: huichelarij. Maar dit terzijde. De commentaren waren niet van de lucht. Een ervan wil ik niet onvermeld laten: “De misdaad zijn jullie zelf”.

Noud Jansen, Dommelen

Morele plicht??

De redactie werpt de motie op dat er weliswaar geen stemplicht geldt maar de morele plicht om te gaan stemmen. Da’s een leuke. De overheid heeft de wettelijke en morele plicht om voor haar burgers te zorgen.

Als die het in tal van opzichten laat afweten is het dan niet gerechtvaardigd om je af te vragen of je door te stemmen het overheidsoptreden legitimeert. Morele plicht klinkt wel mooi, maar dat vergt ook moreel gedrag aan de andere kant. Deze overheid heeft decennia lang, met steun van links en rechts, zaken laten liggen. Gelogen en bedrogen. Haar burgers benadert met wantrouwen en behandelt als bij uitstek kwaadwillend.

Zij heeft haar oren laten hangen naar de schandelijke praktijken van ultrarechts uit angst voor kiezersverlies. Heeft de meest zwakken laten vallen als een baksteen, want die passen niet in het bedrijfsmodel. Visie is uitgebannen. Daar run je de winkel niet mee. De bedrijfsgedachte staat voor alles. Alle voorzieningen raken meer en meer buiten beeld en bereik. En dit gestumper moet nu worden voorzien van een goedkeuringsstempel van de kiezer. Morele plicht? Nog maar eens over nadenken.

D. Drenth, Nuenen

Chaos in centrum blijft uit

Mijn koffie proest ik uit over de tafel als ik deze krantenkop lees in het ED 07-03. Is er ook 100 meter verderop gekeken? Heel de Tongelresestraat /Kanaaldijk stond tussen pakweg 15.00-18.00 uur vol tot aan de ring!! (En de ring ook) Gelukkig bleef de chaos voor het oog van de goede verkeersregelaars uit… Wilde ik toch even kwijt.

H Snijders, Eindhoven