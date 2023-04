Brieven Ι Wat meer positieve berichten graagΙ Brand in varkensstal had kunnen worden voorkomen Ι Hogedrukspuit verbieden

Goed Bezig Martín (23) speelt op beroemde Roadburn Festival: ‘We repeteren minstens zes uur per week’

EINDHOVEN - Zuidoost-Brabant barst van de beloftevolle jonge creatievelingen. Wat maken ze, waarom doen ze dat juist hier en wat is hun droom? Aflevering 16 van cultuurserie Goed Bezig: metalgitarist Martín Jaramillo uit Eindhoven. ,,Metal is in Eindhoven erg geaccepteerd. Het maakt deel uit van de cultuur.”