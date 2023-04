Brieven Ι Wooninc laat hun huurders in de kou zitten Ι Waarom is het ED vaak zo negatief? Ι Regio heeft zelf Ruit om Eindhoven om zeep geholpen

Ondanks protest krijgt gemeente Son en Breugel eerste recht tot koop in de wijk Breeakker

SON EN BREUGEL- Er ging veel onrust aan vooraf, maar de gemeente Son en Breugel krijgt toch het eerste recht tot koop op huizen in de Sonse wijk Breeakker. Een meerderheid stemde donderdag in met het plan om in de buurt de regie te pakken. Pogingen om het gebied te verkleinen, mislukten.