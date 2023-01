Briljanten paar Adrie en Dinie Kuijken: ‘Elke dag genieten van de aanloop’

VELDHOVEN - Adrie Kuijken (89) en Dinie Kuijken-van Kessel (86) zijn al 65 jaar een paar. Sinds achttien jaar woont het briljanten paar in een appartement aan de Houtwal in Veldhoven. Daar wil het nooit meer weg.

Het burgerlijk huwelijk van het echtpaar vond plaats op 27 december 1957. Een week later, op 4 januari 1958 gaven Adrie en Dinie elkaar voor het altaar van de Heilige Caeciliakerk in Veldhoven het jawoord.

Dinies wieg stond daar vlakbij, ze is geboren en getogen aan de Heerseweg. ,,Ik was het oudste meisje in een gezin met elf kinderen. Ze noemden me daarom thuis Zus. Onder die naam kennen de meeste mensen me nog steeds.”

Na de lagere school blijft ze enkele jaren in het huishouden werken. Daarna volgen werkgevers als sigarenfabriek Duc George, Philips en de Pr. Willem Alexanderschool.

Militaire dienst

Adrie woonde in Bergeijk en zat in militaire dienst toen hij Dinie leerde kennen. Hij werkte tot zijn 25ste jaar als timmerman. ,,Toen kon ik in de glasfabriek van Philips beginnen als operator. Via avondstudies werkte ik me op tot leidinggevende. Op 56-jarige leeftijd mocht ik met de VUT.”

Na het huwelijk woonde het stel noodgedwongen enige tijd in bij het gezin van Dinie. Enkele jaren later konden ze een huis aan het Kleertjespad huren van de gemeente. ,,We hebben het later kunnen kopen. Het was een mooi huis waarin we 47 jaar gewoond hebben”, vertelt Dinie.

Het wonen aan de Houtwal bevalt het koppel prima. Er wordt van alles georganiseerd en ze genieten van de aanloop. Adrie: ,,Hier komt elke dag wel iemand. Onze dochters komen vrijwel elke dag. Ze doen heel veel voor ons, ze zijn goud waard.”

Volledig scherm Trouwfoto echtpaar Kuijken-Van Kessel © Ad Adriaans

Naam: Adrie en Dinie Kuijken-van Kessel Woonplaats: Veldhoven Trouwdatum: 27 december 1957 / 4 januari 1958 Kinderen: 3 Kleinkinderen: 6 Achterkleinkinderen 10