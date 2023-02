Britse actie-comedy met Eindhovense soundtrack in Nederlandse première in Effenaar

Slaaponder­zoek rond Eindhoven Airport mislukt: te weinig deelnemers en te veel afhakers

EINDHOVEN - Wat is de impact van het geluid van vliegtuigen in de late avond of vroege ochtend op de nachtrust van omwonenden van Eindhoven Airport? Die prangende vraag stond centraal in een slaapverstoringsonderzoek.

