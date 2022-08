Broer van Wijk (90) nog volop actief op de tennisbaan: ‘Soms ben ik te vinnig’

Broer was al 38 jaar toen hij met tennis kennismaakte. ‘Is dat niets voor jou?’ had zijn schoonzus gevraagd. Daarvoor had hij altijd gevoetbald. Dat was nog niet gemakkelijk, want vader had hem hard nodig in de groentehandel in de Bosboomstraat in Tongelre. Zó hard, dat Broer de vijfde klas van de lagere school niet afmaakte. ,,Een winkel hadden we niet, er werd alleen ‘achterom’ verkocht. Vader ging met paard voor de groentekar door de straten van Villapark en Lakerlopen. Als het tijd was om te gaan trainen, had mijn moeder stiekem mijn fiets en sporttas klaargezet en kon ik naar de training van PSV. Ik had eigenlijk bij Tongelre willen spelen, maar werd afgewezen omdat ik niet katholiek was, later bij EVV hetzelfde.”