Broodfonds gaat uit van vertrouwen bij arbeidsongeschiktheid, alternatief voor complexe verzekeringen

Dertien mensen hebben vorige week de weg gevonden naar Seats2Meet op Strijp-S. Daar horen ze van Annelies de Moet over solidariteit en vertrouwen. Over kleine groepen ondernemers die elkaar kennen en steunen als een van hen niet kan werken vanwege ziekte. Broodfondsen heten ze. Na de start in 2006 telt Nederland er 632. Elk fonds heeft minstens 20 deelnemers, maximaal 50 en allemaal uit dezelfde regio. ,,Want elkaar kennen is belangrijk voor het vertrouwen.”

De bijeenkomst is bedoeld om ondernemers te informeren over het Broodfonds als alternatief voor de vaak dure arbeidsongeschiktheidsverzekering bij commerciële maatschappijen.

Belastingvrij

De opzet is simpel. Als een van de deelnemers langer dan een maand (deels) niet in staat is om te werken, krijgt die van de anderen een schenking. Belastingvrij. Van de speciaal geopende bankrekening van de andere leden wordt een klein bedrag afgeschreven, dankzij een machtiging voor het landelijk kantoor van de BroodfondsMakers. Die zorgt voor uitbetaling aan de zieke ondernemer.

De Moet toont de belangstellenden een tabel met keuzemogelijkheden. Voor een maandelijkse inleg van 45 euro kun je aanspraak maken op een uitkering van 1000 euro per maand bij volledige arbeidsongeschiktheid. Betaal je 112,50 euro, dan mag je rekenen op 2500 euro. Naast de inleg betaal je maandelijks 12,50 euro contributie (kosten voor bank, administratie en bijeenkomsten) en een eenmalig instapbedrag van 225 euro.

Moeilijke gesprekken

Richard Boelens heeft een bedrijf in standbouw en is bestuurslid van een van de vijftien Broodfondsen die Eindhoven inmiddels telt. ,,We hebben 34 leden, dus er is nog plaats voor nieuwkomers.” Hij vertelt over hoge premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en moeilijke gesprekken als je daar een beroep op doet. ,,Je moet je verantwoorden als een verdachte.” Bij een Broodfonds speelt dat niet. Zoals er ook geen uitsluiting of hogere premie is voor chronisch zieken.

Na afloop van de bijeenkomst heeft Rutger Beekelaar (57) uit Veldhoven serieuze interesse. Sinds tien jaar is hij zelfstandig coach en trainer. ,,Ik heb nu nog een parttime baan. Maar die stopt per 1 december. Het onderlinge vertrouwen spreekt me aan, net als het ontmoeten van andere ondernemers zoals schilders, bakkers en bouwvakkers.”

Misbruik

De Moet sluit niet uit dat er ooit misbruik van het systeem wordt gemaakt. ,,Maar dat lossen we dan wel op. Ze vertelt over haar eigen Broodfonds, waar het bestuur zich moest buigen over een melding van een burn-out door een van de leden. ,,Via het landelijke bureau hebben we een deskundige uitgenodigd. De betrokkene heeft een schenking ontvangen en ging later weer aan de slag. Natuurlijk. Want een ondernemer doet niets liever dan werken.”