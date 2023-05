Buren in verzet tegen bouw appartementen Eindhovenseweg in Aalst

Rollators, rolstoelen en wc-verhoger voor een prikkie: medische zorgmidde­len bij ’t Goed Geldrop

GELDROP - In kringloopcentrum ’t Goed in Geldrop is deze week een aparte afdeling geopend, de zorgkringloop. Goedwerkende tweedehands medische zorgmiddelen staan daar te koop voor weinig geld.