Burgemeester Jorritsma klaagt over buschauffeurs die toeteren als hij de busbaan in Eindhoven gebruikt

Eerste slag om evenemen­ten op IJzeren Man in Eindhoven is voor de buurt De Karpen, maar de oorlog is nog niet gewonnen

15 juli EINDHOVEN - Omwonenden van buitenbad de IJzeren Man in Eindhoven hebben de eerste voorlopige slag gewonnen om het bestemmingsplan. De Raad van State heeft bepaald dat er geen evenementen mogen plaatsvinden volgens de nieuwe regels, tot er een definitieve uitspraak is over het plan, waarschijnlijk vóór juli 2022.