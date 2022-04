Burgerberaad in Eindhoven? In Zeist bezuinigden de inwoners zelf bijna 2,5 miljoen euro

Dat er serieus stappen gezet kunnen worden met een burgerberaad, bleek uit een voorbeeld dat Burgemeester Koos Janssen van Zeist dinsdag gaf tijdens een informatieavond over het thema. ,,We hadden een fors gat in de begroting en toen hebben we de inwoners gevraagd mee te denken. Ze kwamen na drie maanden met 62 voorstellen waarmee we bijna 2,5 miljoen euro konden besparen. Negentig procent van de voorstellen is overgenomen door de gemeenteraad.”