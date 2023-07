Buurt Bleekstraat schrikt van 11 meter hoogbouw in nieuwbouwplan met honderddertig woningen

Verrassen­de transfer: Helmond Sport haalt Grieks jeugdinter­na­ti­o­nal van AEK Athene

Helmond Sport heeft opnieuw beet op de transfermarkt: Giannis Botos (22) komt over van AEK Athene en tekent een contract voor twee seizoenen met optie op nog een extra jaar op De Braak. Nederland is niet onbekend voor Botos: de Griek speelde al 1,5 jaar in de eerste divisie én eredivisie.