Buurt Mosaic World wil dat Eindhovense raad ‘veel te massaal’ plan voor woontoren met 75 woningen afschiet

INTERVIEW Peter Bosz ziet sterk duel van een aantal jonge spelers én vecht namens PSV zijn eerste mondelinge robbertje uit met een arbiter

PSV won zaterdag in Oostenrijk een oefenduel met FC Blau-Weiss Linz: 2-1. In het nieuwe stadion van de Oostenrijkse Bundesliga-club kwam de formatie van Peter Bosz snel achter, maar PSV draaide de zaken al snel om en won uiteindelijk. Niet zonder problemen, maar dat had Bosz ook nog niet verwacht.