Carillonconcert in kerk Valkenswaard voor Oekraïne

Verzakking in trottoir: voetgan­gers al twee jaar over drukke Vallestap

NUENEN - Volgende maand staan de hekken twee jaar op de stoep langs de Vallestap in Nuenen. Daar heeft de gemeente in maart 2021 een verzakking geconstateerd. Het is bijna normaal geworden dat lopen over het trottoir daar niet kan. En dus gaan voetgangers over de drukke weg.