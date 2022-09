Carrièrecafé Summa College brengt bedrijven, werkenden en studenten bij elkaar: 'Geen banenmarkt maar je hebt er altijd iets aan’

EINDHOVEN - Het Carrièrecafé is vooral geen banenmarkt, maar brengt wel bedrijven, werkenden en werkzoekenden bij elkaar. ,,Ons doel is mensen elkaar te laten ontmoeten, informeel en toegankelijk. Je hebt er altijd iets aan", zegt organisator Elise van Rijsoort van het Summa College in Eindhoven.

Op donderdagavond 6 oktober vindt het eerste Carrièrecafé plaats. Het is een beetje een experiment, maar Summa verwacht er veel van. ,,Voor ons is het ook best spannend. De belangstelling is in ieder geval erg groot, ook bij het bedrijfsleven. Tachtig bedrijven en organisaties doen mee.”

Eigenlijk mikt Summa op drie doelgroepen. Dat zijn de bedrijven die om personeel zitten te springen. Loyaal personeel als het even kan, omdat de gemiddelde werknemer tegenwoordig makkelijk kiest voor een andere werkgever. De tweede groep bestaat uit (oud-)studenten van Summa en de derde uit werkenden en werkzoekenden. De complete doelgroep is daarom nogal breed.

Geen recruters die personeel werven

Het evenement is gratis. Summa kan terecht bij Lab 1 aan de Keizersgracht, voorheen bioscoop Zien. Wat er niet te zien is, zijn kraampjes van bedrijven die folders uitdelen. Ook staan er geen recruters die personeel werven. ,,Nee, daar gaat het niet om. We brengen groepen bij elkaar. Het is een ontmoetingsbijeenkomst.”

Belangrijk is dat deelnemers een idee krijgen wat het bedrijfsleven vraagt en wat dat voor hen kan betekenen. ,,Een event als dit is voor ons ook bijzonder", vertelt Van Rijsoort. ,,Dit is nieuw, maar we willen weten hoe we onze sterke kanten beter kunnen benutten. Summa heeft een erg groot netwerk. Als je in deze regio werkt, is de kans groot dat je een diploma van ons hebt. Summa is goed in onderwijs, maar wij hebben ook een maatschappelijke opdracht, namelijk het faciliteren van die doelgroepen in hun carrière.”

Quote Voor studenten is de boodschap: je diploma halen is een belangrij­ke mijlpaal, maar je moet je blijven ontwikke­len.” Elise van Rijsoort, Organisator Carrièrecafé

Lorie de Lange is op latere leeftijd gaan studeren. ,,Ik wilde graag in de gehandicaptenzorg werken", zegt ze. ,,Ik heb geen vooropleiding. Bij Summa ben ik begonnen met mbo1 en nu doe ik mbo3. Ik werk sinds februari bij Lunet en studeer daarbij. Dat bevalt me goed. Ik hoop over anderhalf jaar klaar te zijn. Ik heb ook hulp gehad van Ergon. Daar hebben we bekeken wat ik graag zou willen.” De Lange werkt al, maar gaat volgende week donderdag toch een kijkje nemen bij het Carrièrecafé. ,,Ik zit nu op mijn plek, maar wie weet wat ik er nog van opsteek.”

Alle partners bij elkaar

Verder zijn er instanties aanwezig die werknemers en studenten tips en advies kunnen geven. Van Rijsoort: ,,Het idee van het Carrièrecafé is dat al die partner op deze plek bij elkaar staan. Je kunt je vragen stellen en hopelijk een beter beeld krijgen hoe je je toekomstige loopbaan voor je ziet. Dat alles in een ongedwongen sfeer. Voor studenten is de boodschap: je diploma halen is een belangrijke mijlpaal, maar je moet je blijven ontwikkelen.”

Aanmelden voor het Carrièrecafe kan via de site van Summa en Bedrijf. Het event is gratis en duurt van 18.00 tot 22.00 uur.