Catharina Ziekenhuis onderzoekt vijf sterfgevallen op afdeling hartchirurgie na corona-uitbraak

Beton kletterde naar beneden in ‘veiligste gebouw’; weer was het weer de trigger van ongeluk Airport

11 februari EINDHOVEN - Weer was het raak bij de parkeergarage op Eindhoven Airport. Weer was het weer de trigger. Stortte het gebouw in 2017 nog deels in bij tropische temperaturen, in de ijzige kou kwam woensdag een stuk beton naar beneden. En weer ontsnapte Eindhoven aan persoonlijke ongelukken: door de coronacrisis was er geen vliegverkeer en was het ook in de parkeergarage rustig.