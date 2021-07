Celstraf voor Eindhovenaar die met Porsche woning van vriendin binnenreed: ‘Ging alle perken te buiten’

Tijdpoort op Markt toont straks VR-beel­den van Eindhoven in 1950 of in Middeleeu­wen

9 juli EINDHOVEN - Op de Markt in Eindhoven kunnen passanten nog deze zomer een tijdreis naar de middeleeuwen of naar 1950 maken. Daar komt waarschijnlijk in augustus de proefopstelling te staan van de toegangspoort tot de digitale oude stad.