Celstraffen voor kopstukken Eindhovens gokimperium

UPDATEDEN BOSCH - Stijn F. (40) uit Eindhoven en de Geldroppenaar Michel G. (38) moeten de cel in voor het opzetten van een groot illegaal online gokimperium dat in 2013 werd opgerold. Dat heeft de Bossche rechter donderdagmiddag besloten. Beide mannen zijn veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van 24 maanden en een boete van 100.000 euro.

De verdachten hadden brieven gekregen van justitie waarin stond dat ze moesten stoppen met hun online casino’s. Ze werden gewaarschuwd en daaruit blijkt volgens de rechter dat er geen sprake was van gedoogbeleid. Stijn F. heeft als drijvende kracht gefungeerd, Michel G. wordt door de rechtbank gezien als de financiële man die ook managementbeslissingen nam. Michel's broer, Maurice G. (40), is veroordeeld voor tot zestien maanden celstraf en eveneens een boete van een ton. Het openbaar ministerie heeft eerder al aangekondigd ontnemingsprocedures op te starten.

Advocate en belastingadviseur

Advocate Annette M. werd door de rechtbank van alle feiten vrijgesproken. De mannen achter het casino hebben haar om advies gevraagd. Ze heeft adviezen gegeven maar daarbij aangetekend dat het casino tegen de wet is. Ze is transparant geweest, vindt de rechter. De Eindhovense belastingadviseur Guus de L. moet wel de cel in: hij is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van zeven maanden. En mag bovendien drie jaar zijn beroep niet uitoefenen. De L. maakte zich schuldig aan het lidmaatschap van een criminele organisatie en valsheid in geschrifte. De in België woonachtige De L. hoorde zijn straf hoofdschuddend aan, waarna hij op zijn voorhoofd tikte.

Moeder

De andere verdachten zijn onder meer veroordeeld voor deelname voor witwassen en deelname aan criminele organisatie. Werknemers, moeder van Stijn F. en partners van de hoofdverdachten krijgen voornamelijke forse taakstraffen, soms met een voorwaardelijke gevangenisstraf.

De vonnissen van de verschillende verdachten bestaan in totaal uit 732 pagina's. Het gaat dan ook in totaal om achttien personen en dertien bedrijven. In de rechtszaal was het druk: veertien verdachten waren bij de uitspraak aanwezig. Tegen Stijn F. werd in oktober een celstraf van vier jaar geëist waarvan één jaar voorwaardelijk.Tegen de twee andere hoofdverdachten, de broers Michel (38) en Maurice G. (40) uit Geldrop werd respectievelijk drie jaar en 30 maanden gevangenisstraf geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Inval

Tot de politie in 2013 bij hen binnenviel in onder meer het Eindhovense gebouw De Regent, haalden de verdachten dik honderd miljoen euro aan inleg van gokkers binnen. Volgens het OM is sinds 2004 in tien jaar tientallen miljoenen aan illegaal inkomen verworven. Het OM heeft eerder aangekondigd hun vermogens af te willen pakken. Bij de inval van vijf jaar geleden werd op tachtig bedrijfspanden en woningen en op meer dan honderd bankrekeningen beslag gelegd.

Boete