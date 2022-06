Chaos op Eindhoven Airport na veiligheidsdreiging, meerdere vluchten geannuleerd

Vuurpijlen als oorzaak school­brand Eindhoven in onderzoek; lesgeven in gebouw lijkt voorlopig niet mogelijk

EINDHOVEN - De Eindhovense politie en brandweer onderzoeken nog hoe de brand vannacht bij basisschool St. Antonius Abt in Acht is ontstaan. Ze zijn ook op de hoogte van het feit dat gisteravond in de omgeving een feestje was waar vuurwerk werd afgestoken; online circuleren foto’s van vuurpijlen boven de school. In het zwaar beschadigde gebouw kan voorlopig geen les worden gegeven, naar een tijdelijk oplossing wordt gezocht.

5 juni