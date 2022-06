Chaos op Eindhoven Airport na vondst mogelijk vuurwapen, eerste vluchten geannuleerd

Mondhygië­nist zit in de cel wegens geheimzin­nig­heid over enorme schuld, patiënten tasten in het duister

Een paar keer per jaar lieten ze hun gebit door hem schoonmaken maar voor zijn patiënten is de Eindhovense mondhygiënist Henry van H. nu al een paar maanden totaal onbereikbaar. Een berg schulden en een verblijf in de gevangenis in Arnhem, verklaren zijn plotselinge verdwijning.

8 juni