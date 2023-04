Chirurg houdt hart van patiënt al vóór de operatie vast; in de kelder van het Cathrien worden ze 3D geprint

Update Vermiste vrouw uit Eindhoven in goede gezondheid aangetrof­fen, verdween bij ggz-locatie

EINDHOVEN - Een vermiste vrouw uit Eindhoven, die vanaf dinsdag vermist was, is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie donderdagavond. Daarvoor werd vrouw voor het laatst gezien bij de uitgang van een ggz-locatie aan de Dr. Poletlaan in Eindhoven.