Chirurg Karin Schenk neemt afscheid van het Borstcentrum van MMC: ‘Je moet het ook kunnen loslaten, anders houd je het niet vol’

Nieuwe prinsen benoemd in Griendts­veen, Elsendorp, Bakel, Helmond en Ommel

GRIENDTSVEEN - Mario de Vries (58) is zaterdagmiddag gepresenteerd als prins Mario I van CS Klotbultjes. De Vries is getrouwd met Chantal en vader van vier dochters: Anne, Marieke, Susan en Marloes. Samen met zus Janny is hij eigenaar van J@M productiebedrijf.

8 januari