Cijfers van burgemeester Jorritsma kloppen niet: geen elf maar vijf Eindhovense liquidaties

Inhaalma­noeu­vre met hoge snelheid in Eindhoven, twee ernstig gewonden naar ziekenhuis

6:18 EINDHOVEN - Twee inzittenden zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een ongeluk op de Geldropseweg in Eindhoven. De auto botste tegen een voorganger, raakte van de weg en kwam even verderop op zijn kop in de sloot terecht. Ook de andere auto raakte van de weg en kwam tot stilstand tegen een hekwerk van Daf.