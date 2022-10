‘Classic-Car verzameling is speeltuin voor autoliefhebbers’

Ze staan al een aantal weken te glimmen in de najaarszon, een unieke collectie klassieke auto’s die binnenkort een weg vindt naar een nieuwe eigenaar. De echte liefhebbers hebben ze al met een schuin oog zien staan op het terrein en in de showroom van de voormalige Fordgarage aan de Wihelminalaan 3 in Vessem.

Volledig scherm Mattis Legeland (wit shirt) Frans Maas en Twan Verkooyen (achter stuur van een Auburn klassieker). © DCI

Kort na het vertrek van de Fordgarage in Vessem zag buurman Twan Verkooyen kansen om het vrijgekomen terrein met showroom te benutten voor het stallen van een verzameling klassieke auto’s. Verkooyen was al mede-eigenaar van Verkooyen Machines en nam in 2013 het initiatief tot de oprichting van veilinghuis Epic-Auctions. ,,Wij organiseren meer dan 25 veilingen per jaar en hebben relaties met klanten in meer dan 75 landen. In hoofdzaak richten wij ons op agrarische-, grondverzetmachines en transport. De veilingen geschieden unreserved, anders gezegd, voor de aangeboden kavels geldt geen minimumprijs, alles gaat gegarandeerd weg. Die verkopen gaan vooral online maar vaak ook gecombineerd met live verkoop’’.

Epic-Auctions kocht de verzameling oldtimers op uit een privé-collectie. Verkooyen schat de te verwachten opbrengst op ruwweg twee miljoen euro. Daarmee zit hij iets hoger dan Frans Maas die als directeur van Epic-Auctions de trekker is en de verantwoordelijkheid draagt voor het verloop van de veiling. ,,Wij beschikken in Hazeldonk en Leende over twee eigen locaties, samen ongeveer 6,5 hectare groot. Daarmee zitten we gunstig in de buurt van Eindhoven en de havens van Antwerpen en Rotterdam. Als inwoners van Vessem zijn Twan en ik bekend met de leegstand van de voormalige garage, daarom de keuze om de veiling hier te houden. Bovendien is zo’n verzameling klassieke auto’s op zich al een bijzonderheid, een speeltuin voor de autoliefhebber. De verkoop vindt plaats op vrijdag 11 november van 12.00 tot 18.00 uur. Vanwege het internationale karakter komt een Ierse veilingmeester de veiling leiden. Alle auto’s zijn rijklaar en op en top gepoetst. Er is voor buitenstaanders een beperkte mogelijkheid om kavels in te brengen, die moeten dan wel een meerwaarde hebben voor de collectie’’.

Bijzonder project

Om de verkoop straks verder aan te jagen is Mattis Legeland als marketingmanager ingehuurd. ,,Het is een bijzonder project met een ander publiek en een andere manier van veilen. Meestal geschiedt die online, nu combineren we dat met een live veiling. Die houden we in de zaal van De Gouden Leeuw, vlakbij de locatie waar de auto’s zijn gestald. De collectie bestaat uit 80 tot 100 oldtimers met merken als Mercedes, Cadillac, Lincoln, Pontiac, Ford, Rolls Royce en Auburn. Daarnaast veilen we enkele brommers en motoren. Met registraties in 196 landen verwachten we een internationaal koperspubliek. We ervaren dat mensen nu al nieuwsgierig zijn en spontaan binnenlopen als de deur open is. Maar er zijn voor de potentiële koper en niet-koper kijkdagen op zaterdag 5, donderdag 10 en vrijdag 11 november, voorafgaande aan de veiling. Met de inzet van foodtrucks hopen we van de veiling een gezellig dorpsgebeuren te kunnen maken. Voor foto’s en specificaties van de kavels moeten geïnteresseerden kijken op de site van Epic-Auctions’’.