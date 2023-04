Cliënt GGzE Eindhoven verdacht van moord: ‘Slachtoffer werd meermaals geslagen op hoofd en lichaam’

Negen Bestse inwoners nu Lid in de Orde van Oran­je-Nas­sau

BEST - Sinds woensdagochtend is Best negen gedecoreerden rijker. Burgemeester Hans Ubachs reikte aan negen inwoners van de gemeente Best de versierselen uit die horen bij een Lid in de Orde van Oranje-Nassau. ,,Daarvoor komen mensen in aanmerking die zich vele jaren structureel en vaak onbaatzuchtig verdienstelijk maakten voor onze (Bestse) samenleving”.