Cliëntenraad en personeel GGzE slijpen de messen en overwegen kort geding tegen raad van toezicht

Bomen verliezen hun bladeren uit zelfbe­scher­ming: ‘Deze droogte moet je niet elk jaar hebben’

EINDHOVEN - De zomer is nog geen twee maanden oud, maar nu al beginnen bomen zich in herfstkleuren te tooien. Het groen laat massaal zijn bladeren vallen. Dat is vroeg voor de tijd van het jaar, maar de bomen doen het puur uit zelfbescherming.

16 augustus