Cocaïne wassen in Luyksgestel kost Eindhovenaar drie jaar cel

DEN BOSCH/LUYKSGESTEL – Voor het hebben van een actieve en leidende rol bij het oprichten van een cocaïnewasserij in Luyksgestel is een Eindhovenaar (38) veroordeelt tot een gevangenisstraf van drie jaar. Dat is fors minder dan de eerdere eis.