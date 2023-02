‘Cody Gakpo, Eindhovenaar’: PSV-supporters zwaaien vertrokken Gakpo uit

met video Politie onderzoekt ontvoering in ‘criminele milieu’ in Eindhoven: aangetrof­fen bestelbus bij Aalsterweg werd daarbij gebruikt

EINDHOVEN - Het onderzoek rond een bestelbus langs de Aalsterweg in Eindhoven draait om een ontvoering elders in de stad. Het zou gaan om een conflict in het criminele milieu. Dat zeggen meerdere bronnen tegen het Eindhovens Dagblad. Het is voor de buitenwacht onbekend om wie het gaat.