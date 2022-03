Corona slaat weer toe in regio: grote uitval zorgpersoneel en fors meer mensen in het ziekenhuis

Partner van schrijf­ster Renate Stoute publiceert boek over bijzondere relatie: ‘Ze heeft maar kort van haar vrouwzijn kunnen genieten’

EINDHOVEN - Schrijver René Stoute had een tumultueus leven en overleed op jonge leeftijd in Eindhoven. In 1982 schreef hij ‘Op de rug van vuile zwanen’ over zijn jaren als (criminele) drugsverslaafde. De cultklassieker, die deels in Eindhoven speelt, verschijnt 40 jaar later opnieuw, maar nu onder de naam Renate Stoute. ,,Een blijk van erkenning”, zegt oud-partner Janis Wagemans uit Eindhoven, die een boek schreef over hun relatie.

