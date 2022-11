Crowdfunding na inbraak bij zussen Eek levert al 10.000 euro op, daders en sieraden nog spoorloos

Oudere vrouw op straat beroofd van tas in Eindhoven

EINDHOVEN - In de Thorvaldsenlaan in Eindhoven is dinsdagmiddag een oudere vrouw van haar tas beroofd. Dat gebeurde rond 13.00 uur. De dader ging er te voet vandoor en werd later nog gezien in de Pisanostraat, een stuk verderop.

1 november