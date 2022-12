Crowe Foederer groeit door met overname Eindhovense accountants

Eindhovens beruchtste huisjesmel­ker profiteert van blunderen­de gemeente

EINDHOVEN - Een Eindhovense huisjesmelker die wegens vermoedens over drugscriminaliteit doorgaans niet snel een vergunning krijgt, heeft geprofiteerd van geblunder bij de gemeente. Eén van in totaal 108 vergunningen die Eindhoven dit jaar voor kamerverhuur moest verlenen omdat er niet op tijd een beslissing was genomen, kwam bij hem terecht.

6 december