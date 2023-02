Cucina Sophia opent in Stratum. ‘Lekkerste spullen halen we natuurlijk uit Italië’

EINDHOVEN - De beste ingrediënten voor Italiaanse gerechten? Die haal je natuurlijk uit het land van herkomst zelf. Elke maand krijgt Giusy Volpicelli een levering binnen. Onlangs opende zij haar eettentje Cucina Sophia in de Orchideeënstraat in Stratum.

Het was een drukte van jewelste, zegt haar man Carmelo. ,,Meer dan honderd bezoekers hadden we binnen, veel buurtbewoners maar ook vrienden. Het was erg gezellig.”

Volpicelli is al veel langer actief in de culinaire sector. Zes jaar geleden ging zij met haar cateringbedrijf van start, genoemd naar dochter Sophia (12). Gewoon, vanuit haar huis aan de Dahlialaan. Toen op een steenworp afstand op de hoek van de Orchideeënstraat een geschikte ruimte vrijkwam - na de sluiting van cafetaria Chez Marielle - zag zij haar kans schoon.

Ontbijt en lunch

In het kleurrijk ingerichte hoekpand kunnen gasten overigens alleen twee keer per week - op woensdag en vrijdag - voor een Italiaans ontbijtje en ‘s middags voor een lunch terecht. Ook kunnen op die dagen gerechten worden afgehaald.

,,En we doen ook, zeven dagen per week, de catering voor allerlei feesten en evenementen”, zegt de Italiaanse. ,,Alle gerechten maken we zelf, en dat geldt ook voor de pasta’s en pesto’s. Met ingrediënten, rechtstreeks uit Italië.”

Dineren is er bij Cucina Sophia vooralsnog niet bij. Volgens Volpicelli is dat op dit moment voor haar nog niet te combineren met haar drukke cateringactiviteiten. ,,Maar wie weet wat de toekomst brengt”, zegt haar man, die werkzaam is bij glasvezelbedrijf Draka op Strijp-T en negen jaar terug zijn woonplaats Salerno inruilde voor Eindhoven.

Quote Je betaalt alleen je drankjes en eet dan van het buffet zoveel als je wilt Carmelo Volpicelli

Naast ontbijtjes en lunches op twee dagen in de week wil Volpicelli ook gezellige ‘aperitivo’s Italiano’ gaan organiseren. ,,Op twee zaterdagen in de maand, van ‘s middags half vijf tot een uur of elf ‘s avonds”, blikt Carmelo met aanstekelijk enthousiasme vooruit.

,,Je betaalt dan alleen je drankjes en eet dan van het buffet zoveel als je wilt. Nee, niet ‘als je wilt’; je móet gewoon eten. Een typisch en traditioneel Italiaans sociaal gebeuren, dat we de mensen graag willen laten ervaren.”

Woensel

In Stratum voelen Carmelo, Giusy, Sophia en de kleine Alex (5) zich meer dan thuis. ,,Dit stukje stad heeft veel weg van een Italiaans dorpje”, vindt Carmelo. ,,Toen ik destijds naar Eindhoven verhuisde, een jaar later gevolgd door mijn vrouw, kwamen we in Woensel terecht. Maar dat was toch wat minder leuk. In de eerste drie maanden dat we er woonden - in een flat - hadden we totaal geen contact met buurtgenoten. Hier hebben we veel vrienden én er wonen veel leuke mensen.”