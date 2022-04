Cultuur en natuur tijdens eerste editie van het Wasvenfestival

Verder was er een markt, activiteiten voor kinderen en veel aandacht voor de bijen in de bijenstal die zich op het Wasven bevindt.

Alfred van Kempen, voorzitter van Groendomein Wasven: „Deze eerste editie staat in het teken van vogels en insecten. Dit jaar gaan we in het totaal vier keer een festival als dit organiseren. Ieder keer met een ander thema en altijd in samenwerking met het CKE, voor het muzikale gedeelte.”

De ecotopen van het Dommeldal

Voor de onthulling van een informatiebord met een speciale kaart kwam wethouder Marcel Oosterveer naar het Wasven. Met een simpele greep viel het doek en werd het nieuwe bord onthuld. Daarop staat de ecotopische kaart het Dommeldal, aan de oostkant van Eindhoven. „Een ecotoop is een samenhangend landschap, denk hierbij aan een vlindertuin, natuurakker of een poel”, legt Van Kempen uit.

Markante gebouwen zijn op de kaart gemarkeerd als herkenningspunt en er staan diverse QR-codes op. De codes kunnen met een smartphone worden gescand op het bord én op de plek waaraan de codes zijn verbonden. Op sommige van die plekken is het ook mogelijk een wandeling te maken.

Quote We hebben de kaart zo opgehangen dat je ziet waar je staat. Normaal worden borden namelijk opgehangen met het noorden boven Alfred van Kempen, voorzitter Groendomein Wasven

Van Kempen: ,,De QR-codes verschillen ook per seizoen, dus in de herfst is er bijvoorbeeld meer aandacht voor paddenstoelen. Het bord is laagdrempelig, we hebben het zo opgehangen dat je ziet waar je staat. Normaal worden borden namelijk opgehangen met het noorden boven.”

Vier van de Global Goals

De reden dat de wethouder de onthulling kwam doen, is omdat hij onder andere Global Goals in zijn portefeuille heeft. Global Goals zijn zeventien duurzame doelen die opgesteld zijn door de Verenigde Naties. Oosterveer vertelt dat het Wasven zich inzet voor vier duurzame doelen, namelijk behoud van leven op het land, duurzame leefgemeenschappen, verantwoorde voedselproductie en -consumptie, en waardig werk en economische groei.

Een van de bezoekers van het festival is Loes. Zij geniet in de zon met een kop thee. „Zo heerlijk dat het weer kan. Het is gezellig druk, maar niet te druk. Ik geniet erg van de natuur hier.”

Plantenbak leasen

,,Ik heb zelf maar een klein balkon, dus op het Wasven kom ik graag. Ik heb net een groene leasebak aangeschaft, ook weer zo’n leuk idee. Je least een bak met moestuinplanten erin. Het enige wat je moet doen is water geven en natuurlijk de groente opeten. Als de bak leeggegeten is ruil je hem voor een nieuwe bak. Dit kun je drie keer doen. Zo heb ik toch een moestuin op mijn balkonnetje en ik eet gezonde biologische producten.”