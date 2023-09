Cultuurpenning Valkenswaard voor Ronald van Gerwen

Al jarenlang gekoester­de wens komt nu uit: Helmonds festijn met blaaskapel­len uitgebreid naar twee dagen

HELMOND - Voor het eerst in negentien jaar wordt het Blaasfestijn Helmond een tweedaags evenement. Van daaruit wil organisator Theo Gommans in de nabije toekomst nog uitbreiden met een taptoe in de Kasteeltuin.