CV D'Haone al 55 jaar met kiel en haan: ‘Geen gedoe en altijd een bietje dwars’

Swinkels: ,,Ik was 24 toen we met een paar vrienden de club oprichtten. Eigenlijk omdat het in Eindhoven altijd maar een saaie bedoening was met carnaval. We gingen daarom naar Breda, Den Bosch of Venlo. De haan die ik ontworpen heb is gebaseerd op de Jocushaan van Venlo.” Vandaar de naam D’Haone.