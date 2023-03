DAF scoort toporder in Engeland: 1500 trucks, waarvan 75 elektrische voertuigen voor Brits leasebedrijf

met video Bestenaar betrapt autodief dankzij alarm, navigatie stond al ingesteld richting Polen

BEST - Ko van de Sande (59) uit Best werd in de nacht van woensdag op donderdag gewekt door een luide pieptoon: het was het achteruitrijalarm van zijn eigen Kia Sportage. Een onbekende man had ingebroken in zijn auto en reed weg. Nog geen tien minuten later werd de auto met een verdachte gesignaleerd.