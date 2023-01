DAF stoomt door: na ‘fantastisch jaar’ blijft ook duurdere vrachtwagen in trek

Meer gemeente­lij­ke leengeld tegen lage rente voor isoleren woning en ‘van ’t gas af’ in Gel­drop-Mier­lo

GELDROP-MIERLO - Wie in Geldrop of Mierlo in een eigen huis woont en dat huis wil isoleren of van het gas af wil, kan voor een lening terecht bij de gemeente. Dat was al zo, maar het is nu een stuk aantrekkelijker omdat de rente bij de gemeente inmiddels een stuk lager is dan bij de landelijke overheid.

