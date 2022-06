Dag van de Architectuur Eindhoven: groene, leefbare nieuwbouw is opdracht aan architect

EINDHOVEN - Geen greenwashing of excuusbomen voor hoogbouw, maar echte natuur die past bij de locatie en de stad. Die opdracht hebben architecten als het gaat om het creëren van leefbare nieuwbouwprojecten in Eindhoven. Daarom kiest de organisatie het thema Groen voor de jaarlijkse Dag van de Architectuur op zondag 19 juni.

Aanleiding was de aankoop van landgoed De Wielewaal door de gemeente Eindhoven, vertelt coördinator René Erven van het Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) dat de dag organiseert. Daarbij hoorde je veelvuldig het argument dat Brainport moet investeren in groen om interessant te zijn voor internationale kenniswerkers. ,,Dat is zeker zo, maar we hadden ook wel onze twijfel aan dat argument. Een groene omgeving die als uitloop kan dienen, is natuurlijk niet alleen voor expats belangrijk, maar voor iederéén”, aldus Erven.

Volledig scherm Het plantsoen aan de Anthony van Leeuwenhoeklaan in Woensel, tegenover het Klokgebouw op Strijp-S in Eindhoven © Architectuurcentrum Eindhoven

En dus organiseerde hij bezoekmogelijkheden aan groene projecten. De Wielewaal hoort daar overigens nóg niet bij. ,,We zijn in gesprek met de huidige eigenaar (die woont er nog een jaar of drie voordat het landgoed overgaat naar de gemeente - red.) om rondleidingen mogelijk te maken op de Monumentendag in september", vertelt de secretaris van ACE.

Groen houdt stad leefbaar

Bij de verdichting van de stad, zo nodig om iedereen - nieuwkomer én huidige bewoner- te huisvesten, ligt er dus een flinke opdracht voor gemeente, ontwikkelaars, bouwers én architecten. Leefbaarheid is heel belangrijk bij het maken van bouwplannen, zeker bij een hogere bebouwingsdichtheid. Groen speelt daar een belangrijke rol bij, zoals bijvoorbeeld bij de groene Trudo Toren op Strijp-S.

Volledig scherm Het Ketelhuisplein op Strijp-S met de groene Trudo Toren in Eindhoven. © Architectuurcentrum Eindhoven

Om te beginnen moeten bestaande bomen moeten zoveel mogelijk gered worden, meent Erven. ,,Want het duurt 20 jaar voordat een boom meer oplevert dan hij kost.” En als de architect groen toevoegt, dan moet dat van hoge kwaliteit zijn. ,,Alleen de groene potlood scherpen, heeft geen zin. Greenwashing helpt ons niet verder, groen zal echt zoden aan de dijk moeten zetten.” Ook moeten ontwerpers oppassen met al te veel nadruk op het esthetische van een plan. ,,Neem de groene as in de wijk Vredeoord. Het nieuwe stuk ligt anderhalve meter hoger dan de wijk. Mooi, maar daardoor kunnen de bomen moeilijk aan het grondwater.”

Architecten en biologen moeten samenwerken

Volledig scherm Een stadsbos is een belangrijk onderdeel van het VDMA-plan van Being Development en OMA Architecten voor het gebied aan de Vestdijk. © Being Development/OMA Architecten Bij bouwprojecten zullen architecten ook steeds meer moeten samenwerken met biologen, vindt Erven. ,,We willen ze op deze dag ook dichter bij elkaar brengen, want we hebben elkaars expertise nodig. Zo kiezen architecten bijvoorbeeld graag voor platanen, omdat dat mooie bomen zijn. De biologen weten dat die weinig doen voor de biodiversiteit omdat het een exoot is waar nauwelijks insecten op af komen. Zij kiezen eerder voor lokale soorten die ecologisch van belang zijn. Een andere optie is gewoon wachten tot een project vanzelf groen wordt, want planten die er thuishoren weten altijd wel hun weg te vinden.”

Op het programma staan onder meer een rondleiding op het VDMA-terrein aan de Vestdijk met stadsboswachter-in-opleiding Philippe Rol en stadsecoloog Leonard Schrofer die vertellen over het bosje dat ontwikkelaar Being hier wil aanleggen. Op landgoed De Grote Beek is het thema helende omgeving; hoe het groen helpt bij de therapie. Op Vredeoord kan een bezoek gebracht worden aan het houten huis van bomendeskundige Tom van Duuren.

Gesprek met Herman Kerkdijk

Ook zijn er rondleidingen bij BioArt Laboratories aan de Oirschotsedijk, bij de Brainport Industries Campus (door het omringende groen) en bij het voedselbos Elburglaan. Bij Boekhandel Van Piere tenslotte houdt Erven een gesprek met voormalige gemeentelijk stedenbouwkundige Herman Kerkdijk die een boek schrijft over de (groene) stad (titel: Eindhoven Variomatic, de veranderende stad).

Het totale programma met tijden en mogelijkheid om aan te melden is te vinden op architectuurcentrumeindhoven.nl .