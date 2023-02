Dagdromer Eva (11) lukt het met ‘spotter’ wel om huiswerk te maken, en Spot On wil nog veel meer kinderen in Eindhoven helpen

EINDHOVEN - Vrijwilligersorganisatie Spot On breidt uit. In de wijk Woenselse Heide is een tweede locatie geopend om kinderen die hulp nodig hebben te ondersteunen en in hun kracht te zetten.

Of het nu gaat om het leren van de Nederlandse taal, samen huiswerk maken of even een rustig moment met onverdeelde aandacht, alle kinderen van groep 5 tot met 8 op de basisschool kunnen een beroep doen op Spot On.

Er wordt ook gekletst hoor

Eva (11) loopt al een jaartje bij Spot On en vindt het reuzefijn om te komen. Ze is een dagdromer en huiswerk maken kostte haar moeite ,,De bedoeling is om dat samen te maken, maar we kletsen ook en gaan dan weer aan het werk hoor’’, vertelt ze lachend.

Samen met haar ‘spotter’ Patricia Zwetsloot, zoals de vrijwilligers worden genoemd, komt Eva een keer per week voor een uurtje bij elkaar om te werken aan haar begrijpend lezen en de rest van het huiswerk. Eva: ,,We hebben veel geoefend en het lezen en mijn concentratie zijn nu een stuk beter.’’

Voordat de kinderen gekoppeld worden aan een spotter, komt een coördinator van Spot On op gesprek bij de ouders, verzorgers en het kind. ,,We gaan eerst kennismaken en praten over de vraag van het kind. Soms is die duidelijk, soms nog niet’’, vertelt voorzitter Mary Fiers.

Op zoek naar de perfecte match

De coördinator gaat uiteindelijk op zoek naar de perfecte match met een vrijwilliger. De klik tussen de spotter en het kind is essentieel, want het moet vooral leuk zijn.

Quote Hier kan ik echt iets betekenen voor de kinderen Vrijwilligster Patricia Zwetsloot

Het tv-programma Klassen over kansenongelijkheid van kinderen in groep 8 inspireerde Zwetsloot om zich op te geven als vrijwilliger bij Spot On. ,,Hier kan ik echt iets betekenen voor de kinderen. Ik kan iets doen aan die ongelijkheid en het voor hen beter te maken.’’

Stichting Spot On is een initiatief van betrokken Eindhovenaren met een aanpakkersmentaliteit. In februari 2021 startte een groep vrijwilligers in de wijk Vaartbroek op de Tarwelaan. Sinds vorige maand is een tweede locatie geopend in de wijk Woenselse Heide op de Vaalserbergweg. De kinderen betalen geen bijdrage en het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. De inrichting van de locaties gebeurt met spulletjes die gekregen zijn.

Veel nieuwe spotters

De ambitie is om in heel Eindhoven nieuwe plekken te openen. Fiers: ,,We blijven groeien. De locatie Woenselse Heide loopt al goed. Veel nieuwe spotters hebben zich aangemeld voor in principe een jaar om hun steentje bij te dragen.’’

Eva gaat in ieder geval door tot ze moet stoppen als ze naar de middelbare school gaat. ,,Ik kan het alle kinderen aanbevelen. Het is zo fijn dat iemand je helpt.’’

Voor meer informatie en aanmelden voor kinderen én vrijwilligers zie spoton040.nl.