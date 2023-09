Dakloze arbeidsmigrant Jozef slaapt in tentje in Eindhovens plantsoen: ‘Waar kan ik terecht?’

Met bergen ervaring op zak staan Maaike en Martien nu op eigen benen, restaurant Nova opent aan de Bergstraat

EINDHOVEN - Na jaren samen en apart werken in de horeca, is het er nu eindelijk van gekomen: een eigen zaak in de Bergstraat voor Maaike Driessen en Martien Pruijmboom. Met al hun ervaring op verschillende niveaus wordt ‘Nova’ het restaurant waarin alles hun eigen keuze is.