Dansgroep The Ruggeds weer in onzekerheid over oefenplek door uitspraak over Eindhovense Steentjeskerk

Zakelijk leider Hugo Bijlsma erkent dat er wederom een onzekere periode is aangebroken voor The Ruggeds. ,,Het is superjammer”, zegt hij over de uitkomst van een rechtszaak waarin is bepaald dat de gemeente Eindhoven de Steentjeskerk binnen drie dagen moet overdragen zodra koper Harrie Kolen op zijn strepen gaat staan.