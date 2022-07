DDW Music Festival wordt driedaags stadsfestival Hit The City

UIT DE OUDE DOOS Kreeg zanger Leo Rommerts in 1955 de kinderen van de Margerita­school in Eindhoven aan het dansen?

EINDHOVEN - Mooi zijn de blikken van de meisjes op de eerste rij. Het linkermeisje kijkt bijna verliefd terwijl het meisje ernaast wat verveeld lijkt. Daarnaast ongetwijfeld de pretletter van de klas. Het zijn kinderen van de Margeritaschool in Eindhoven. Een foto genomen in 1955 tijdens een optreden van Leo Rommerts. Wie ziet zichzelf terug op de foto of kent andere leerlingen? En wie heeft nog verhalen over de school of Leo Rommerts? Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

