DDW trekt zo’n 350.000 bezoekers, organisatie ziet nieuwe generatie ontwerpers opstaan

Eindhoven krijgt er nog geen nieuwe coffee­shops bij, gemeente wacht uitspraak van de rechter af

EINDHOVEN - Sinds drie jaar geleden de komst van drie extra coffeeshops in Eindhoven werd aangekondigd, is er nog geen enkele geopend. Tientallen kandidaten die een coffeeshop in de stad willen beginnen, moeten ook nog wel even geduld hebben.

28 oktober