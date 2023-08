De christelijke studentenvereniging Emèt Qenee combineert het serieuze met het gezellige

Veel woningzoe­ken­den willen urgentie voor huurhuis in Eindhoven, bezwaarma­kers moeten lang wachten

EINDHOVEN - Nu de vraag naar sociale huurwoningen veel groter is dan het aanbod, stijgt ook het aantal verzoeken om een urgentieverklaring. Daarmee kan een woningzoekende voorrang krijgen maar in veel gevallen volgt een afwijzing. Dat leidt weer tot veel bezwaren, vooral in Eindhoven, waar het aantal verdubbelde: van nog geen 100 per jaar in 2022 naar zo’n 200 in 2023.