De diepte in tijdens een discussie, maar wel onder het genot van een stuk pizza

PSV kent alle data voor een nieuw jaar eredivisie en speelt vooral op zaterdag: dit is het complete overzicht

PSV speelt in seizoen 2023-2024 de eerste topper in de eredivisie pas in speelronde tien, zo heeft de KNVB woensdag bekendgemaakt. De Eindhovenaren nemen het dan op tegen Ajax, dat op 29 oktober naar Eindhoven komt. In speelronde twintig is de uitwedstrijd tegen de Amsterdammers, dat wil zeggen op 3 februari.