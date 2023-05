De ene keer is er bewijs voor straatroof in Eindhoven, de andere keer niet: zes maanden cel

met video School in Helmond online bedreigd na mishande­ling 14-jarig meisje: ‘Agressieve, walgelijke teksten’

HELMOND – Op sociale media gaan dreigende teksten rond over het Dr. Knippenbergcollege in Helmond. Op de school werd onlangs een meisje mishandeld in een toiletruimte. De politie onderzoekt de dreigementen. Aan alle ouders en verzorgers is een brief gestuurd.