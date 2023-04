‘De energietransitie kan echt veel sneller, als de overheid de hobbels weg zou nemen’

Maagdelijk wit marcheer­den de showgirls van de Eendracht door Best, wie was erbij in 1962?

BEST - Maagdelijk wit waren de nieuwe gala-uniformen die de showgirls van Showkorps De Eendracht in februari 1962 presenteerden in Best. Wie weet wie de dames op de foto zijn of het jongetje op de voorgrond? Ook verhalen en anekdotes over het showkorps zijn welkom via d.hoekstra@ed.nl.