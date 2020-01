De fatale keuze van drie Brabantse jongens: sterven in een ranzig drugslab

Belgische agenten stappen uit hun auto en zien de deur van het bedrijfspand net buiten Eksel op een kier staan. Het is midden in de nacht van maandag 28 op dinsdag 29 januari 2019. Kort daarvoor heeft de meldkamer van de politie in Eindhoven een alarmerend telefoontje ontvangen over de locatie.



,,Er is iets heel ergs gebeurd. Het is uit de hand gelopen daar”, zegt een anonieme man. Vandaar dat de meldkamer in Hasselt is ingeseind.



Rond 03.45 uur is de politie bij het gebouwtje in het Belgische dorpje, 35 kilometer onder Eindhoven. Een agent wil de deur openduwen, maar dat gaat moeizaam. Een lichaam blokkeert de toegang.



Vlakbij ligt een tweede persoon. Een ruimte verderop treffen ze een derde lichaam aan. Het is een drugslab, al is de term ‘lab’ veel te veel eer voor het ranzige hol.



Een paar uur later verschijnen in Nederlandse en Belgische media de eerste nieuwsberichten over de schokkende vondst. Reacties laten niet lang op zich wachten. ‘Mooi, opgeruimd staat netjes’, typt ene Jan. Hij oogt op z’n Facebookaccount als een gezellige opa maar de drie doden en hun nabestaanden hoeven niet op medeleven te rekenen.



Een vrolijk in de lens lachende Hilde tikt aan de ontbijttafel haar wens onder een Belgisch bericht: ‘Voilà, hopelijk hebben ze een trage dood gekend’.